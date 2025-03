Feuer in Wien: Zimmerbrand in Favoriten sorgt für Aufregung

Feuerwehr im Einsatz bei einem Zimmerbrand in der Raxstraße in Wien-Favoriten.

Am Samstag, den 8. März 2025, brach gegen 18.30 Uhr ein Feuer in einer Wohnung in der Raxstraße in Wien-Favoriten aus. Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert und rückte mit sechs Fahrzeugen und 27 Kräften aus, um den Brand zu bekämpfen. Als die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit eintrafen, schlugen bereits Flammen aus der Wohnung. Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr bestätigte einen Zimmerbrand, wie „Heute“ berichtet.

Brandursache und mögliche Schäden unklar

Der genaue Ursprung des Feuers sowie das Ausmaß der Schäden sind bisher noch nicht bekannt. Auch darüber, ob bei dem Vorfall Verletzte zu beklagen sind, gibt es noch keine Informationen. Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten aufgenommen und ist weiterhin mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Feuers beschäftigt.