„Tekla“ verliert Auge: Ataxie-Katze kämpft weiter

Tekla leidet an Ataxie, einer neurologischen Störung, die ihre Bewegungen unkontrollierbar macht. Durch unwillkürliche Kopfbewegungen wurde ihre bereits beeinträchtigte Linse so stark beschädigt, dass eine Operation unumgänglich war. „Wir konnten bei Tekla das linke Auge nicht mehr retten“, erklärt ihre Pflegerin Sabrina Scharner von Tierschutz Austria. Trotz des Eingriffs bleibt Tekla eine Kämpferin und lässt sich nicht unterkriegen. Ihr Schicksal sorgt für große Anteilnahme unter Tierfreunden in Österreich.

Wenn der Körper nicht gehorcht

Ataxie betrifft das Nervensystem und führt dazu, dass betroffene Katzen stolpern, wackeln und Schwierigkeiten beim Springen haben. Viele Menschen wissen nicht, dass diese Erkrankung weiter verbreitet ist, als man annimmt. Sie kann angeboren sein, etwa durch eine fehlerhafte Entwicklung des Kleinhirns, aber auch durch Infektionen, Vergiftungen oder Verletzungen entstehen. Trotz der Beeinträchtigungen können Ataxie-Katzen mit einer sicheren Umgebung und der richtigen Unterstützung ein erfülltes Leben führen.

So können Halter helfen

Damit Katzen mit Ataxie ihren Alltag besser meistern, können einige Anpassungen vorgenommen werden. Rutschfeste Teppiche reduzieren Sturzgefahr, flache Futternäpfe erleichtern das Fressen. Klettern ist für betroffene Tiere oft schwierig, daher sind Rampen eine gute Alternative. Auch regelmäßige Bewegung kann die Koordination verbessern, während hochwertiges Futter das Nervensystem unterstützt.

Ungewisse Zukunft für Tekla

Die Operation hat Tekla überstanden, doch ihre Zukunft bleibt ungewiss. Sollte sich ihr verbliebenes Auge verletzen, könnte ein weiterer Eingriff notwendig werden. In den kommenden Monaten braucht sie intensive Pflege und Fürsorge. Tierschutz Austria begleitet sie auf diesem Weg und setzt sich dafür ein, dass Tekla die bestmögliche Unterstützung erhält. Wer helfen möchte, kann die Organisation mit einer Spende unterstützen.