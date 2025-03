Sonne und Saharastaub: So wird das Wetter am Sonntag in Österreich

Saharastaub und dünne Wolken könnten den Himmel am Sonntag leicht trüben.

Veröffentlicht am 8. März 2025, 21:54 / ©Roberto Tauschmann

Der Sonntag startet im Nordosten mit einigen kompakten Wolken, doch im Laufe des Vormittags setzt sich vielerorts die Sonne durch. Laut Geosphere Austria ziehen über weite Teile des Landes dünne, hohe Wolken, die gemeinsam mit Saharastaub für einen leicht getrübten Himmel sorgen. Besonders im Westen und Südwesten nimmt die Bewölkung gegen Abend zu.

Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad

Die Temperaturen zeigen sich am Sonntag von ihrer milden Seite. Am Morgen gibt es je nach Region Werte zwischen minus 5 und plus 7 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen laut Geosphere Austria auf angenehme 14 bis 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten und entlang der Alpennordseite teils lebhaft.