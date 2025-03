Bis zu 20 Grad: Sonniger Wochenausklang in der Steiermark

Sonnig und mild wird das Wetter am Sonntag in der Steiermark

Sonnig und mild wird das Wetter am Sonntag in der Steiermark

Veröffentlicht am 8. März 2025, 21:55 / ©5 Minuten

„Am Sonntag ist es vor allem in den östlichen Landesteilen zunächst noch bewölkt, in manchen Niederungen halten sich flache Dunst- oder Nebelfelder. Schon bald setzt sich aber in der ganzen Steiermark wieder sonniges Wetter durch, auch wenn der Sonnenschein weiterhin von Staub sichtlich getrübt wird. Der Wind aus südlichen Richtungen lebt im Tagesverlauf immer öfter auf“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Es werden Höchstwerte von bis zu 20 Grad erwartet.