Sonniger Sonntag mit Saharastaub: Bis zu 20 Grad in Wien

Der Sonntag beginnt in Wien mit einigen Wolken, die sich laut Geosphere Austria aber bereits am frühen Vormittag auflösen. Danach setzt sich die Sonne durch, wenn auch nicht ungetrübt: Hohe Schleierwolken und Saharastaub können das Licht leicht dämpfen. Trotz dieser leichten Trübung wird es ein insgesamt freundlicher und milder Tag.

Bis zu 20 Grad in Wien erwartet

Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen 2 Grad am westlichen Stadtrand und 8 Grad in der Innenstadt sowie in den windigeren Gebieten. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer laut GeoSphere Austria auf angenehme 20 Grad. Während der Wind am Morgen noch schwach bis mäßig weht, frischt er im Laufe des Tages auf.