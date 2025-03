Regen im Anmarsch: Karte zeigt, wo in Österreich wie viel kommt

In Österreich könnte es zum Wochenstart in Teilen des Landes wieder einmal regnen.

In Österreich könnte es zum Wochenstart in Teilen des Landes wieder einmal regnen.

Während es die vergangenen Tage und Wochen verbreitet in ganz Österreich trocken, sonnig und frühlingshaft warm war, kommt in der neuen Woche dann wieder eine Abkühlung und teils einiges an Niederschlag auf das Land zu. Dieser würde zwar überall gebraucht werden, wird aber nicht überall auch ankommen, weiß nun die „Österreichische Unwetterzentrale“ auf Facebook.

„Wenig Neues an der Regenfront“ für den Osten

In den von der winterlichen Dürre geplagten, östlichen Regionen Österreichs gebe es „wenig Neues an der Regenfront“. Und weiter: „Zwar wird es in der neuen Woche etwas wechselhafter und auch ein paar Schauer mischen mit, der dringend nötige Landregen ist aber nicht dabei.“ Während die Temperaturen auf zehn bis 15 Grad zurückgehen dürften, gibt es allerdings, wie eine Karte zeigt, auch Regionen hierzulande, die durchaus auch einiges an Regen abbekommen könnten.

©Screenshot „uwz.at“ / „ubimet“ Eine Karte zeigt, wie viel es wo in den kommenden zehn Tagen in Österreich regnen dürfte.

Osten bekommt wenig Regen, Süden dafür umso mehr

Auf der Karte ist dabei gut zu sehen, dass in den kommenden zehn Tagen im Raum um und nordwestlich von Graz und im gesamten Osten bis Wien hinauf recht wenig Regen zu erwarten sein wird. Umso mehr dürfte dahingegen in Oberkärnten, Osttirol und stellenweise auch im Westen Österreichs fallen. In Teilen Kärntens könnte es dabei auch durchaus über die 50-Liter-Marke hinausgehen, im Großteil des Burgenlandes etwa werden allerdings laut der Karte nicht viel mehr als fünf Zentimeter zusammenkommen.