Betrüger geben sich als Tochter aus – Pensionistin verliert Geld

Am 7. März 2025 wurde eine 75-jährige Österreicherin in Innsbruck Opfer eines Internetbetruges. Sie erhielt eine SMS und folgte den weiteren Anweisungen einer bisher unbekannten Täterschaft, die vortäuschte, die Tochter der 75-Jährigen zu sein, die ihr Handy verloren habe und deshalb Geld benötige. Daraufhin ließ sie einen niedrigen 4-stelligen Eurobetrag per Netbanking auf ein ihr bekanntgegebenes Konto überweisen und erst als sie ihre Tochter am 8. März 2025 traf, flog der Betrug auf.