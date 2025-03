Betrunkene randaliert in Villacher Lokal – Polizei nimmt sie mit

Veröffentlicht am 9. März 2025, 06:45 / ©5 Minuten

Am 9. März 2025 um 2.15 Uhr wurde die Polizei zu einem Lokal in die Villacher Innenstadt gerufen, da dort eine Frau aggressiv sei und laut herumschreie. Die 45-jährige offensichtlich stark alkoholisierte Villacherin stellte ihr aggressives Verhalten trotz mehrfacher Aufforderung und Androhung der Festnahme nicht ein und musste daher festgenommen werden. Nachdem der Arzt die Hafttauglichkeit festgestellt hatte wurde sie in das PAZ Villach eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Frau angezeigt.