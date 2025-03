Ehrungen für Florianis der FF Viktring-Stein und FF St. Peter

Drei verdiente Kameraden der FF Viktring-Stein/Neudorf wurden am gestrigen Freitagabend, dem 7. März 2025, bei der Jahreshauptversammlung mit Feuerwehr-Ehrenzeichen gewürdigt.

Drei verdiente Kameraden der FF Viktring-Stein/Neudorf wurden am gestrigen Freitagabend, dem 7. März 2025, bei der Jahreshauptversammlung mit Feuerwehr-Ehrenzeichen gewürdigt.

Veröffentlicht am 9. März 2025, 07:39 / ©Abt. PR / Stadt Klagenfurt, FF St. Peter

In Vertretung des Bürgermeisters und Feuerwehrreferenten lobte Vizebürgermeister Alexander Kastner gemeinsam mit Stadtrat Max Habenicht das wichtige, ehrenamtliche Engagement der Freiwilligen Feuerwehr. Bei der FF St. Peter dankten Bürgermeister Christian Scheider und die Kameraden ihrem Ehrenkommandanten Viktor Kristan für 60 Jahre Feuerwehrdienst.

Kastner: „Ihr seid täglich rund um die Uhr einsatzbereit“

Mit der FF Viktring-Stein/Neudorf hat gestern, Freitag, die letzte der zehn Freiwilligen Feuerwehren Klagenfurts ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. In Vertretung des Feuerwehrreferenten, Bürgermeister Christian Scheider, dankte Vizebürgermeister Alexander Kastner im Beisein von Stadtrat Max Habenicht Kommandant Oberbrandinspektor Harald Morak und allen Mitgliedern für den vorbildhaften Einsatz, den die FF Viktring-Stein/Neudorf das ganze Jahr über zur Sicherheit der Bevölkerung leistet. „Ihr seid täglich rund um die Uhr einsatzbereit, um Leben, Hab und Gut der Menschen bei verschiedensten Bedrohungen zu schützen. Für dieses ehrenamtliche Engagement gebührt den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr unser größter Dank“, so Kastner.

©Abt. PR / Stadt Klagenfurt, FF St. Peter Am Foto: Vizebürgermeister Dr. Alexander Kastner verlieh gemeinsam mit Stadtrat Max Habenicht und Branddirektor DI Herbert Schifferl die Feuerwehr-Ehrenzeichen an drei Kameraden der FF Viktring-Stein/Neudorf.

Drei verdiente Blauräcke für jahrelange Tätigkeit geehrt

Bei der Jahreshauptversammlung wurden drei verdiente Blauröcke für ihre jahrelange Tätigkeit bei der FF Viktring-Stein/Neudorf geehrt. Oberfeuerwehrmann Franz Magnet und Verwalter Lucas Ruschnig erhielten das Feuerwehr- Ehrenzeichen in Bronze. Oberverwalter Hanspeter Schroll wurde das Ehrenzeichen in Silber verliehen. Die FF Viktring-Stein/Neudorf zählt 71 Kameraden und verfügt über vier Fahrzeuge. Besonders stolz ist man auf die eigene Jugendfeuerwehr mit 28 Mitgliedern. Die FF Viktring-Stein/Neudorf zeichnet sich auch mit der Ausrichtung des Waldfestes im Neudorfer Wald aus – ein fixer Bestandteiler im Veranstaltungskalender Klagenfurts.

140. Jahreshauptversammlung der FF St. Peter

Ein paar Tage zuvor fand die 140. Jahreshauptversammlung der FF St. Peter statt. Die Kameraden blicken auf ein erfolgreiches Jahr mit 27 Einsätzen und 279 Stunden im Dienste der Klagenfurter zurück. Doch nicht nur bei Einsätzen war die FF St. Peter aktiv – auch bei 70 Übungen wurden insgesamt 1.263 Stunden investiert.

©Abt. PR / Stadt Klagenfurt, FF St. Peter Am Foto: Bürgermeister Christian Scheider und Branddirektor DI Herbert Schifferl bei der 140. Jahreshauptversammlung der FF. St. Peter. In der Mitte: Ehrenkommandant Viktor Kristan.

Ehrung verdienstvoller Kameraden

Ein ganz besonderer Moment war die Ehrung verdienstvoller Kameraden. So wurde Ehrenkommandant Viktor Dietmar Kristan für 60 Jahre Feuerwehrdienst und Oberverwalter Markus Lerchbaumer für 25 Jahre Feuerwehrdienst geehrt. Feuerwehrreferent Bürgermeister Christian Scheider dankte den Florianijüngern sehr herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz. Eine herzliche Gratulation sprach der Bürgermeister Ehrenkommandant Kristan aus: „Über Jahrzehnte im freiwilligen Einsatz für die Menschen zu stehen und so viele Jahre auch Teamgeist zu leben, das verdient wirklich besondere Anerkennung und Wertschätzung“, so Scheider.