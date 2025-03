Bürgermeister entdeckt toten 70-Jährigen mit schweren Verbrennungen

Jeden Freitag und Sonntag liefert Bürgermeister Hermann Gierlinger in seiner Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis das „Essen auf Rädern“ aus. Am vergangenen Freitag stieß er dabei auf eine Tragödie: Der 70-jährige Josef M., der alleinlebend und pflegebedürftig war, lag leblos in seinem Bett, gezeichnet von schweren Verbrennungen. „Ich habe zwar sofort den kalten Rauch gerochen und es war alles schwarz in dem Zimmer, aber ich habe es am Anfang gar nicht realisiert. Von außen hat man überhaupt nichts gesehen“, schilderte Gierlinger erschüttert.

Mögliche Brandursache: Unachtsamkeit beim Rauchen

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass eine Zigarette den Brand ausgelöst haben könnte. Eine Obduktion wurde angeordnet, um zu klären, ob Josef M. durch das Feuer ums Leben kam oder ob der Brand nach einem natürlichen Tod ausbrach. Am Donnerstag zuvor hatte ein Mitarbeiter des Sozialnetzwerks Arcus den Senior noch lebend in seinem Sessel gesehen, berichtet die Kronen Zeitung.

Engagierte Betreuung durch Gemeinde und Familie

Nach einem Oberschenkelbruch im Dezember wurde Josef M. mit dem „Essen auf Rädern“ versorgt. Neben der Betreuung durch das Sozialnetzwerk Arcus kümmerte sich auch seine Nichte liebevoll um ihn. Bürgermeister Gierlinger zeigte sich gegenüber krone.at tief betroffen von dem Vorfall: „Die schrecklichen Bilder sind mir auch in der Nacht noch einmal untergekommen.“