Schock: 14-Jähriger stürmt Café mit Pistole und flüchtet nach Rangelei

Die Polizei konnte einen Jugendlichen schnappen, der zuvor mit einer Pistole in ein Cafe gestürmt ist.

Veröffentlicht am 9. März 2025, 08:23 / ©5 Minuten

Ein 14-jähriger Linzer betrat am 8. März 2025 gegen 20 Uhr ein Café im Linzer Süden. Er hielt eine Pistole in der Hand und rief: „Hände hoch oder ich schieße!“ Danach kam es vor dem Café zu einer Rangelei zwischen dem Jugendlichen und dem 40-jährgigen Café-Inhaber. Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen und der 14-Jährige flüchtete gemeinsam mit anderen Jugendlichen. In unmittelbarer Nähe konnte der 14-Jährige von einer Polizeistreife festgenommen werden. Ein weiterer Jugendlicher führte die Polizisten zur Tatwaffe. Es handelte sich um eine Airsoftpistole. Diese wurde sichergestellt und der 14-Jährige ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert.