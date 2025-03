Am Weltfrauentag: Tausende Menschen demonstrierten in Graz

Mehr als 3.000 Menschen versammelten sich am Weltfrauentag in Graz, um gemeinsam zu demonstrieren

„Feminismus und Frieden für alle. Solidarität kennt keine Grenzen! Damit wollen wir eine feministische Perspektive gegen den weltweiten Rechtsruck bieten, denn es kann keine feministische, gleichberechtigte Welt geben, so lange Menschenrechte mit Füßen getreten und antifeministische Haltungen wieder salonfähig werden“, mit diesen Worten wurde die Versammlung eingeleitet. Es folgte ein Redebeitrag von zwei Frauen, einer Hebamme und einer Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, in der sie sich für einen sicheren Schwangerschaftsabbruch und die reproduktive Selbstbestimmung aussprechen. Schwangerschaftsabbrüche sind in Österreich immer noch nicht legal, sondern lediglich straffrei, ein flächendeckender Zugang dazu inexistent, wie dabei kritisiert wurde.

Auf Redebeiträge folgt Flashmob

Anschließend folgte eine Rede von „Defend Kurdistan“ über das Patriarchat, seine Strukturen und Folgen, wie auch über die Freiheitsbewegung Kurdistans und die Forderung nach „einer Welt der freien Frauen!“ Danach teilten zwei junge Frauen ihre Ängste und ihre Wut über die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft und, was patriarchale Strukturen für sie als Frauen bedeuten. Dennoch sind sie überzeugt davon, dass alle gemeinsam für ein besseres Morgen kämpfen können und müssen. Nach den ersten Redebeiträgen fand ein riesiger Flashmob von Cake Escape statt, bei dem sie ihre neue Single „GRRROW“ präsentierten und die Botschaft verbreiteten, dass alle ihre Haare so tragen und wachsen lassen können, wie sie wollen.

Demonstranten zogen durch die Grazer Innenstadt

Um 15.45 Uhr startete der Demo-Zug, begleitet vom Demo-Wagen mit der stimmungsmachenden DJ deepanda, über 3000 Demonstrierenden, afro-brasilianischen Rhythmen von Vento Sul und einem eigenen Block für Familien mit Kinder und Kindermusik. Die Demonstration führte vom Südtirolerplatz, über die Hauptbrücke, die Neutorgasse, das Eiserne Tor und die Herrengasse zum Hauptplatz. Um 17 Uhr angekommen, wurden dort Banner für alle Frauen aufgelegt, welche im letzten und diesen Jahr ermordet wurden. Nach einer anschließenden Schweigeminute folgte ein Redebeitrag vom Resistance Quilt Project über Femizide, geschlechtsspezifische Gewalt und Forderungen, was sich ändern muss, um diese Gewalt zu beenden. Dabei wurde betont, dass Femizide und geschlechtsspezifische Gewalt in jedem Land der Welt, in allen Religionen, in allen Ethnien und in allen sozialen Schichten vorkommen und geschlechtsspezifische Gewalt ein Resultat des Patriarchats ist.

Rednerin gab Einblicke, wie eine „feministische Welt“ aussehen könnte

In der anschließenden Rede der Queer Feministischen Organisation QuFO wurde verdeutlicht, was sich alle wünschen: frei, ohne Angst sich selbst zu sein und auf dieser Welt leben zu können. Ein diskriminierungsfreies Leben und eine solidarischen Welt für alle. Wie eine solche solidarische und feministische Welt aussehen könnte, erzählte die letzte Rednerin des Abends: eine Aktivistin, welche sich seit Jahrzehnten für den Feminismus und Frieden einsetzt. In ihren abschließenden Worten machte sie noch einmal Mut: „Lasst uns weiter für Neutralität, Frieden, ein gleiches gutes Leben, für alle Menschen kämpfen – Heute, Morgen und an allen anderen Tagen!“ Mit 18 Uhr wurde die Demonstration offiziell aufgelöst. Alle Redebeiträge, wie auch die Moderation, wurden in ÖGS gedolmetscht.