Musiklegende in Wien: Lenny Kravitz bringt Liebe, Rock und Soul

Heute tritt der US-amerikanische Musiker Lenny Kravitz im Rahmen seiner „Blue-Electric-Light“-Tour in der Wiener Stadthalle auf. Der 60-jährige Künstler präsentiert dabei sein zwölftes Studioalbum, das im vergangenen Jahr erschienen ist.

Musik als verbindendes Element

In einem Interview vor seiner Tour zeigte sich Kravitz besorgt über die aktuellen globalen Entwicklungen. Er betonte, dass es Kräfte gebe, die die Gesellschaft spalten wollen, und hob die Bedeutung der Menschlichkeit hervor. Seit Jahrzehnten thematisiert er in seinen Liedern Frieden, Gleichheit und Menschlichkeit. Bereits 1989 besang er in „Let Love Rule“ die Kraft der Liebe – eine Botschaft, die er in späteren Hits wie „Believe“ und „Love Revolution“ fortführte. Auch auf seinem neuen Album setzt er dieses Thema fort, beispielsweise im Song „Love Is My Religion“, in dem er den Hass in der Gesellschaft kritisiert.

Auszeichnungen und Ehrungen

Im Laufe seiner über drei Jahrzehnte währenden Karriere wurde Kravitz mehrfach ausgezeichnet. Neben vier Grammy-Awards erhielt er 2024 den „Music Icon Award“ bei den People’s Choice Awards und einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Für das Konzert in der Wiener Stadthalle wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen.