Handball-Steirerderby: HSG Graz sichert sich Auswärtssieg in Bärnbach

Lukas Schweighofer vom HSG eröffnet nach der ersten Parade durch Jovo Budovic in der zweiten Spielminute die Partie, die Weststeirer kontern schnell und halten schließlich zehn Spielminuten gut mit, ehe Belos und Co sich erstmalig mit drei Toren in Führung bringen. Trainer Risto Arnaudovski zieht nach knapp 20 Spielminuten das erste Timeout, dieses zeigt nur wenig Wirkung und Graz erarbeitet sich schließlich eine 18:11-Führung bis zur Pause.

Spannende zweite Hälfte

Die Hausherren starten mit drei Toren in Folge in Hälfte zwei, die Partie schien wieder offen, Paul Offner und Jozsef Albek stillten die Euphorie aber schnell und stellten auf 20:16. Die zweite doppelte Unterzahl am Samstagabend konnte die HSG Holding Graz nicht stoppen. Am Ende feiern sie einen starken 32:27-Auswärtssieg und holen damit zwei wichtige Punkte im HLA Meisterliga Grunddurchgang.