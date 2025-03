Auszeichnung: Lendorf erhält 89. „Gesunde-Gemeinde-Tafel“

Im Rahmen des ersten Frauengesundheitstages in Lendorf am gestrigen Samstag, dem 8. März 2025, zeichnete Gesundheitslandesrätin Beate Prettner die Gemeinde Lendorf mit der "Gesunde-Gemeinde-Tafel“ aus.

Lendorf/Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 9. März 2025, 10:05 / ©Büro LR.in Prettner

„In 125 Kärntner Gemeinden werden bereits aktiv gesundheitsfördernde Aktivitäten gesetzt und damit verankert sich gesundheitsbewusstes Denken und Handeln immer mehr in der Lebenshaltung der Bürgerinnen und Bürger. Es freut mich, Lendorf nun mit der 89. Tafel auszeichnen zu dürfen“, gratuliert Prettner.

„Gesunde Gemeinden“ setzen aktive Akzente

Ob Ernährung, Bewegung, Sicherheit oder seelisches Wohlbefinden – die „Gesunden Gemeinden“ setzen aktiv Akzente in diesen Bereichen, um ihren Bürgern bedarfsgerechte Angebote zu bieten, welche die Gesundheit fördern. Engagiert sich ein Kommune mindestens drei Jahre lang für die Initiative, wird sie auch mit der „Gesunde-Gemeinde-Tafel“ ausgezeichnet. Voraussetzung dafür ist unter anderem ein Maßnahmenplan, der in die Umsetzung geht.

©Büro LR.in Prettner Die Tafelverleihung in der „Gesunden Gemeinde“ Lendorf: Landesrätin Beate Prettner, Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger, Sarah Pucker (Gesundheitsförderung, Land Kärnten), Ursula Blunder (FamiliJa) und Gemeinderätin Verena Morgenstern (von links).

Schwerpunkte in Lendorf

In Lendorf etwa liegen die Schwerpunkte der gesundheitsfördernden Maßnahmen auf gesunder Ernährung, mentaler Gesundheit, Nachhaltigkeit, Regionalität, Kräuterkunde sowie Naturkosmetik – Frauengesundheit soll nun auch mehr Platz eingeräumt werden. „Gesundheit ist das Fundament unserer Gesellschaft. Es ist entscheidend, das Bewusstsein dafür zu stärken und das Miteinander zu fördern – besonders im Bereich der psychischen Gesundheit, gerade für unsere Kinder und Jugendlichen“, betont Bürgermeisterin LAbg. Marika Lagger-Pöllinger.

2003 und 2017 – Verleihung Gesundheitspreis des Landes Kärnten

Unterstützt wird die „Gesunde Gemeinde“ fachlich und finanziell über die Unterabteilung Gesundheitsförderung des Landes Kärnten. Übrigens: Lendorf war bereits 1999 eine der Pilotgemeinden für das Projekt „Gesunde Gemeinde“. Für herausragende Gesundheitsprojekte wurde Lendorf bereits zweimal – 2003 und 2017 – der Gesundheitspreis des Landes Kärnten verliehen. „Man kann sehr viel selbst für die eigene Gesundheit tun! Über unsere ‚Gesunden Gemeinden‘ versuchen wir, den Menschen das entsprechende Handwerkszeug dafür zur Verfügung zu stellen – über Bewegungsprogramme, Ernährungstipps, Vorträge etc. Damit setzen wir direkt im Lebensumfeld der Menschen, vor Ort in den Kommunen, an. Das fördert nicht nur die individuelle Gesundheit, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl und das soziale Gefüge innerhalb der Gemeinden“, betont Prettner.

Der erste Lendorfer Frauengesundheitstag

Daher bot auch der erste Lendorfer Frauengesundheitstag den perfekten Rahmen für die Tafel-Verleihung. Die Idee zur Veranstaltung entstand nämlich im Rahmen eines Workshops zu Frauengesundheit in den „Gesunden Gemeinden“. Geboten wurden Impulsvorträge und aktive Angebote rund um Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit, Sicherheit, Achtsamkeit, Selbstwert und Selbstschutz – kurz, rund um das weibliche Wohlbefinden.

