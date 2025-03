Naturschutz im Fokus: Verein „Naturerbe Villach“ stellt PlÃ¤ne vor

Der Verein "Naturerbe Villach“ kümmert sich um sensible Flächen, um sie dauerhaft und für kommende Generationen zu erhalten. Am Mittwoch, 12. März, präsentiert das Team um Obmann Gerhard Leeb seine Pläne im lebensRAUM in Villach. Villach Experten-Team

