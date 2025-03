Anzeigenhagel: Steirische Polizei fischt „Verkehrssünder“ aus Verkehr

Mehrere tausend Schwerverkehrsfahrzeuge rollen täglich über die Autobahn A2. Lediglich 49 dieser Fahrzeuge wurden kontrolliert. „Dennoch führte dies zu massenweisen Verwaltungsübertretungen“, betont die Polizei. Die meisten davon nach den Bestimmungen der Lenk- und Ruhezeiten. Aber auch zwei Tiertransportkontrollen und drei Gefahrgutkontrollen führten zu den erkannten Delikten wie 84 technische Mängel, dreizehn davon sogar mit Gefahr im Verzug bzw. damit verbundenen vorläufigen Kennzeichenabnahmen.

17 Lenkern wurde Weiterfahrt untersagt

Nachdem einige der kontrollierten Schwerverkehrsfahrzeuge eine Gefährdung im Straßenverkehr waren, mussten die Verkehrsspezialisten 17 Lenkern die Weiterfahrt untersagen. Dass es für diese umfangreichen Kontrollen enormes Fachwissen benötigt, zeigt die intensive Ausbildung der Verkehrspolizisten. Am 5. und 6. März 2025 fand diese erneut in der Steiermark statt. Dabei wurden 18 Beamte zu Schwerverkehrskontrollorganen ausgebildet. Das notwendige „Know-how“ setzten die Polizisten an diesen beiden Tagen dann sofort in die Praxis um.

„Wichtigkeit dieser Kontrollen steht außer Zweifel“

Die neu ausgebildeten Schwerverkehrskontrollorgane werden ihr frisch erlerntes Wissen nun in ihren jeweiligen Bundesländern weitergeben. Alle von ihnen versehen bei den jeweiligen Landesverkehrsabteilungen seit Jahren ihren Dienst. Die Bundespolizeidirektion des Innenministeriums ist für die Ausbildung verantwortlich und organisiert diese. Sachverständige des Landes Steiermark (Technischer Dienst) sind dabei ebenso involviert wie auch zum Beispiel Beamte des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt und Energie. „Die Wichtigkeit solcher Kontrollen steht dabei außer Zweifel. Sie tragen einen wichtigen Aspekt zur allgemeinen Verkehrssicherheit bei“, heißt es von der steirischen Landespolizeidirektion.