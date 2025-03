Mann bedroht Partnerin mit dem Tod – Festnahme in Wien

Veröffentlicht am 9. März 2025, 10:27 / ©APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden zu einem lautstarken Streit in einer Wohnung gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 37-Jähriger (StB.: Österreich) seiner Partnerin gedroht habe sie umzubringen, wenn sie ihn verlasse und sie am Verlassen der Wohnung gehindert haben soll. Bei der Frau waren außerdem Verletzungen im Gesichtsbereich feststellbar. Der Tatverdächtige wurde aufgrund des vorliegenden Tatverdachts vorläufig festgenommen. Das Opfer wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Betretungsverbot ausgesprochen

Gegen den 37-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. In der Einvernahme zeigte sich der Festgenommene nicht geständig, sondern behauptete selbst vom Opfer angegriffen worden zu sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall sind im Gange.

Wenn du Hilfe benötigst

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.