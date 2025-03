Zeichen der Dankbarkeit: Katastropheneinsatzmedaillen fÃ¼r Florianis

„Die Katastropheneinsatzmedaille ist ein sichtbares Zeichen der Dankbarkeit für euren Mut, eure Ausdauer und eure Bereitschaft, anderen zu helfen. Auch soll sie euch weiter die Motivation geben, für uns Kärntnerinnen und Kärntner da zu sein.“ Mit diesen Worten der Dankbarkeit leitete der Katastrophenschutzreferent des Landes Kärnten, Landesrat Daniel Fellner am vergangenen Donnerstag die Verleihung der Katastropheneinsatzmedaillen im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung ein.

Bedeutung des Ehrenamtes

Die Medaillen wurden in Anwesenheit von Andreas Scherwitzl, dritter Landtagspräsident, an mehr als 70 Feuerwehrfrauen und -männer verliehen. Außerdem ging der Katastrophenschutzreferent in seiner Ansprache auf die Bedeutung des Ehrenamts für die Kärntner Bevölkerung ein. „Besonders auch in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig der Einsatz ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer für Kärnten ist. Sie sind die Stützen unserer Gesellschaft – Menschen, die ihre Freizeit opfern, wenn es notwendig ist, alles stehen und liegen lassen, um anderen zu helfen. Dafür gebührt euch unsere höchste Wertschätzung und unser tiefster Dank.“ Weiter, ergänzte Fellner: „Ihr seid Vorbilder für unsere Jugend! Ich wünsche mir von Herzen, dass dies auch in Zukunft so bleibt und eure Arbeit weiterhin hohe Wertschätzung erfährt. Denn wir brauchen euch, die Kärntner Bevölkerung braucht euch.“

©LPD Kärnten/Just | Am Foto: LR Daniel Fellner und 3. Landtagspräsident Andreas Scherwitzl verliehen Katastropheneinsatzmedailien.

Bei Katastrophen im Dienste der Bevölkerung

Die Katastropheneinsatzmedaille wird an Kärntner Einsatzkräfte verliehen, die bei Naturkatastrophen und anderen Krisenlagen durch ihren Einsatz Leben retten, Schäden minimieren und die Gemeinschaft unterstützen. Die Geehrten standen bei unterschiedlichen Katastrophen, wie Hochwasser, Stürme und andere Naturereignisse, im Dienste der Bevölkerung. „Euer Engagement und euer Einsatz sind von unschätzbarem Wert für unsere Gemeinschaft. Ihr leistet nicht nur im Ernstfall Außergewöhnliches, sondern auch im Alltag, um die Sicherheit und das Wohlergehen der Kärntnerinnen und Kärntner zu gewährleisten“, so Fellner. Er unterstrich, dass die Unterstützung und Förderung der Freiwilligen Feuerwehren weiterhin einen Schwerpunkt seiner Arbeit darstellen werde: „Die Sicherheit unserer Bevölkerung liegt uns allen am Herzen – und dafür brauchen wir Menschen wie euch alle.“

Diese Einsatzkräfte wurden ausgezeichnet

Mit den Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen in Silber und Bronze ausgezeichnet wurden 74 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wolfsberg, Wisperndorf, Granitztal, St. Andrä im Lavanttal, Sachsenburg, St. Margarethen ob Töllerberg, St. Michael ob der Gurk, Millstatt, Kühnsdorf, Edling, Bad Eisenkappel, Peratschitzen, Feistritz/Drau, Gallizien, Ottmanach, Pischeldorf.

Verleihung in drei Stufen

Die Kärntner Katastropheneinsatzmedaille wird in drei Stufen verliehen: In Gold für besondere Leistungen im Katastropheneinsatz, in Silber für mindestens fünf Katastropheneinsätze und in Bronze für mindestens drei Katastropheneinsätze. Unter „Einsatz“ wird ein Großschadensereignis verstanden, bei dem mindestens der behördliche Bezirkskrisenstab einberufen worden ist, heißt es abschließend ist einer Aussendung des Landes Kärnten.