Graz Derby: Was es beim heutigen Bundesliga-Spiel zu beachten gilt

Was du zum heutigen Bundesliga-Spiel in Graz wissen musst

GAK vs. Sturm

Was du zum heutigen Bundesliga-Spiel in Graz wissen musst

Veröffentlicht am 9. März 2025, 11:30 / ©Montage: 5 Minuten

Graz ist im Derby-Fieber. Am heutigen Sonntag treffen die beiden Grazer Fußballvereine, der GAK und Sturm Graz, in der Merkur Arena aufeinander. Anpfiff gibt es um 17 Uhr. Der Einlass erfolgt bereits 1,5 Stunden vor Spielbeginn, also um 15.30 Uhr. Das heutige Bundesliga-Spiel ist restlos ausverkauft, bei der Stadionskasse sind keine Tickets mehr erhältlich.

Wer gewinnt das heutige Graz Derby? GAK Sturm Graz Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Sturm verzichtet auf Kartenkontingent

Was bei diesem Derby besonders ist: Wie bereits berichtet, verzichtet der amtierende Meister Sturm Graz bei diesem Spiel freiwillig auf das Kartenkontingent für den Gastverein. Grund dafür waren die Ausschreitungen nach dem Cup-Finale im November 2023. Damals plünderten Sturm-Fans den GAK-Stand. Mehr dazu hier: Videos zeigen schockierende Szenen: Sturm-Fans plünderten GAK-Stand. Die Polizei verzeichnete zahlreiche Übertretungen. Der Fußballverein zog Konsequenzen. „Wie im November 2023 angekündigt, wird der SK Puntigamer Sturm Graz als selbst auferlegte Maßnahme nach den damaligen Vorfällen um KEINE Tickets aus dem Auswärtskontingent ansuchen. Dementsprechend läuft das gesamte Ticketing für dieses Spiel über den gastgebenden Verein ab“, äußerte sich Sturm Graz kürzlich zu dem anstehenden Bundesliga-Derby.

Polizei verordnet Sicherheitsbereich

Die Landespolizeidirektion Steiermark, Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung, verordnet gemäß § 49a Abs. 1 Sicherheitspolizeigesetz einen Sicherheitsbereich am 9. März 2025, von 11 bis 24 Uhr, um die Merkur Arena.

Sicherheitsbereich Der Sicherheitsbereich umfasst das Gebiet innerhalb der folgenden Straßenzüge: Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151 – Evangelimanngasse – über Münzgrabenstraße – Harmsdorfgasse bis Nr. 12 (Krzg. Weinholdstraße) – Weinholdstraße bis Nr. 31 – Dr. Lister-Gasse bis zur Krzg. Lortzinggasse – Lortzinggasse bis Krzg. Paul-Ernst-Gasse – Richtung Süden bis Karl-Huber-Gasse Nr. 11 – Richtung Westen bis Raiffeisenstraße Nr. 198 – Raiffeisenstraße Richtung Norden bis Haus Nr. 166 (Kirche) – Richtung Nordwesten bis Krzg. Lisztgasse – Kollowitzgasse – Kollowitzgasse bis Eduard-Keil-Gasse – Richtung Westen bis Kasernstraße – Kasernstraße Richtung Norden bis Senefeldergasse – schräg über Dauerkleingartenanlage bis Raiffeisenstraße Nr. 61 – Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151.

©LPD Stmk Das Foto zeigt den eingerichteten Sicherheitsbereich.

Bei Verstößen drohen hohe Strafen

Aus diesem Sicherheitsbereich können Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes Personen wegweisen, die gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum im Zusammenhang mit einer Sportgroßveranstaltung begehen bzw. begangen haben. Gleichzeitig ist ihnen das Betreten des Sicherheitsbereiches verboten. Personen, die trotz eines Betretungsverbotes den Sicherheitsbereich bei dieser Sportgroßveranstaltung betreten, begehen eine Verwaltungsübertretung und können mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen, bestraft werden. Verharren die Personen trotz erfolgter Abmahnung weiter in der Fortsetzung ihrer strafbaren Handlung, können sie festgenommen werden.

Die wichtigen Infos im Überblick Wo: Merkur Arena in Liebenau

Merkur Arena in Liebenau Einlass: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Beginn: 17 Uhr

17 Uhr Sicherheitsbereich: von 11 bis 24 Uhr

von 11 bis 24 Uhr Keine Abendkasse, Spiel ausverkauft

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2025 um 11:50 Uhr aktualisiert