Sanierung des PfÃ¤ndertunnels beginnt â€“ VerkehrsmaÃŸnahmen geplant

Die ASFINAG beginnt am 10. März mit der Sanierung des Pfändertunnels. In der ersten Bauphase wird die Betriebs- und Sicherheitstechnik in der Weströhre modernisiert. Diese Arbeiten finden vorwiegend nachts statt, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Verkehrsführung während der Hauptarbeiten

Ab dem 14. April wird der Verkehr durch die Oströhre geführt, die dafür als Gegenverkehrsbereich eingerichtet wird. Besonders an verkehrsreichen Tagen, wie an Feiertagen im Mai oder während der Bregenzer Festspiele, wird es keine Baustellen im Tunnel geben.

Sanierung der Anschlussstellen

Zusätzlich startet am 17. März die Renovierung der Brücken und Fahrbahnen an den Anschlussstellen Bregenz sowie Wolfurt-Lauterach. Während dieser Arbeiten bleiben auf der A14 grundsätzlich zwei Spuren pro Richtung frei. Allerdings müssen einige Landes- und Gemeindestraßen unter den Brücken gesperrt werden, entsprechende Umleitungen sind vorgesehen. Die Auf- und Abfahrt Wolfurt-Lauterach wird zeitweise in den Nachtstunden gesperrt.

Nächste Sanierung für 2026 geplant

Nach Abschluss der aktuellen Arbeiten wird im Jahr 2026 die Oströhre des Pfändertunnels saniert. Zudem werden die Erneuerungen an Fahrbahnen und Brücken fortgesetzt. Die ASFINAG plant, alle Bauarbeiten bis Herbst 2026 abzuschließen