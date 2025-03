Streik in Hamburg sorgt für Flugausfälle: Auch Grazer Airport betroffen

Am Flughafen in Hamburg gibt es am Sonntag Warnstreiks. Zwei Grazer Flüge sind davon betroffen

Veröffentlicht am 9. März 2025, 12:25

„Aufgrund geplanter Streiks an 11 deutschen Flughäfen kommt es am Montag, 10. März zu erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr ab/an Graz. Informieren Sie sich bitte frühzeitig über den Status Ihres Flugs bei Ihrer Airline bzw. Reiseveranstalter“, so die Information auf der Website des Grazer Flughafens.

Überraschender Streik am Hamburger Flughafen

Wie Medien berichten, wurde am Hamburger Flughafen bereits am Sonntag gestreikt – und das ziemlich spontan. Die Gewerkschaft hat die Aktion nur 30 Minuten vor Beginn angekündigt. Einige Flüge konnten am Morgen noch planmäßig stattfinden, die restlichen jedoch mussten gestrichen werden. Jeweils ein Flug von Hamburg nach Graz (20.25 Uhr) und einer Graz nach Hamburg (21.05 Uhr) hätte heute abheben sollen. Auch diese sind von dem Streik betroffen und müssen gestrichen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2025 um 12:27 Uhr aktualisiert