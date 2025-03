Skifahrer stürzt am Semmering – Rettung per Hubschrauber

Veröffentlicht am 9. März 2025, 12:42 / ©Leserfoto

Ein 32-jähriger tschechischer Staatsbürger verunglückte am 9. März 2025 gegen 9.15 Uhr auf der Kogelabfahrt am Hirschenkogel im Gemeindegebiet von Semmering. Gemeinsam mit seiner Ehefrau fuhr er die Piste talwärts, als es am Ende der Abfahrt zu dem Unfall kam.

Auf Eisplatte ausgerutscht und in Baumgruppe gestürzt

Nach ersten Informationen geriet der Skifahrer auf eine Eisplatte, verlor die Kontrolle und rutschte über die Böschung in eine Baumgruppe. Seine Ehefrau handelte sofort und leistete Erste Hilfe. Andere Skifahrer setzten die Rettungskette in Gang und alarmierten die Einsatzkräfte.

Hubschrauber-Einsatz: Mann ins Krankenhaus geflogen

Wenig später traf der Notarzthubschrauber Christophorus 3 am Unfallort ein. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Genauere Details zu seinem Gesundheitszustand sind derzeit nicht bekannt.