Irische Sounds und gute Stimmung: St. Patrick’s Day Fest im Café Seerose

Das Café Seerose am Aichwaldsee lädt nächsten Samstag, am 15. März 2025, zum St. Patrick’s Day Fest. Musikalisch mit bestem irischen Sound gestaltet von „Basswood Green„, gibt es von Wirt Christian Sternad und seinem Team irische Spezialitäten und auch grünes Bier. Schon am Freitag zuvor, dem 14. März, gibt es um 19 Uhr die Friday Music Session, die offene Bühne am Aichwaldsee.

„Basswood Green“ – Acoustic Folk Band

Irische und schottische Musik ist wie Landschaftsmalerei. In farbenfrohen Bildern beschreibt sie das Leben der Menschen auf den Inseln: Von tückischer Seefahrt, der fröhlichen Jagd auf Fuchs und Hase, Pferderennen, von rauschenden Festen mit Schmaus und Trank und dem einen oder anderem Trinklied. Auch von tragischen Themen wie Auswanderung, Flucht und Krieg wissen sie zu erzählen. Und über all diesen Dingen schwebt die Liebe und treibt die Menschen zu jubelnden Luftsprüngen, rasender Eifersucht oder gar tödlicher Betrübtheit. Die Band „Basswood Green“ erweckt diese Bilder zum Leben. Die Besucher erwartet vielseitige akustische Folk-Klänge. Von traditioneller irischer und schottischer Musik, über modernen Brit-Folk/Pop, bis zu Streifzügen in die Klassiker der 70er und 80er ist alles möglich.