Auf frischer Tat ertappt: Polizei schnappt Autoeinbrecher in Parkgarage

Ein Zeuge meldete am Polizeinotruf einen laufenden PKW-Einbruch in einer Parkgarage, wo bereits die Heckscheibe des Autos eingeschlagen worden sei. Die herbeigerufenen Beamten konnten den Tatverdächtigen noch im Fahrzeug antreffen und vorläufig festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen slowakischen Staatsangehörigen. Das mutmaßliche Tatmittel, ein Schraubenschlüssel, wurde sichergestellt. Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass in zwei weitere in der Garage abgestellte PKW vermutlich eingebrochen wurde. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.