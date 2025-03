Drogen, Gewalt, Festnahme: Mann nach Polizei-Einsatz in Haft

Veröffentlicht am 9. März 2025, 13:04 / ©5 Minuten

Ein 29-jähriger syrischer Staatsangehöriger wurde gestern im Zuge einer Schwerpunktaktion am Reumannplatz mit Suchtmitteln angetroffen. Die vorgefundenen Suchtmittel wurden sichergestellt. Im Laufe der weiteren Amtshandlung attackierte der Tatverdächtige die einschreitenden Polizisten. Dabei wurde ein Beamter verletzt. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und Suchtmittelbesitzes ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 29-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.