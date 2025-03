Überraschender Streik legt Flüge auch nach Österreich lahm

Am Sonntag überraschte die Gewerkschaft ver.di den Hamburger Flughafen mit einem vorgezogenen ganztägigen Warnstreik. Statt wie ursprünglich geplant am Montag zu beginnen, startete der Streik bereits am Sonntagmorgen mit nur 30 Minuten Vorankündigung. Diese Aktion führte zur vollständigen Einstellung des Flugbetriebs am Sonntag.

Flugausfälle und Auswirkungen auf Passagiere

Laut Angaben der Flughafensprecherin waren für Sonntag ursprünglich 144 Ankünfte und 139 Abflüge geplant. Doch nur etwa zehn Flüge konnten am Morgen durchgeführt werden, bevor der Betrieb komplett eingestellt wurde. Auch Flüge nach Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck waren betroffen. Insgesamt waren rund 40.000 Fluggäste von den Ausfällen betroffen.

Gewerkschaft verteidigt Vorgehen

Die Gewerkschaft ver.di bedauerte die Unannehmlichkeiten für die Passagiere, betonte jedoch die Notwendigkeit des Warnstreiks, um Druck im Tarifstreit mit Bund und Kommunen aufzubauen. Gewerkschaftssekretär Lars Stubbe erklärte, dass vorherige Ankündigungen den Effekt von Streiks mindern könnten, da Arbeitgeber entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen würden.

Forderungen und weitere Streikankündigungen

Ver.di fordert eine Tariferhöhung von acht Prozent, mindestens jedoch 350 Euro mehr monatlich, sowie Zuschläge für belastende Arbeitszeiten und höhere Entgelte für Auszubildende und Praktikanten. Zusätzlich werden drei zusätzliche freie Tage gefordert. Die Arbeitgeberseite hat diese Forderungen als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Für Montag sind weitere ganztägige Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen angekündigt, was voraussichtlich zur Streichung von über 3.400 Flügen und zur Beeinträchtigung von rund 510.000 Passagieren führen wird.