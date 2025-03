Großeinsatz in Villach: Löscharbeiten laufen auf Hochtouren

Über Villach steigen Rauchschwaden auf. Mehrere 5-Minuten-Leser meldeten sich bei uns mit der Nachricht: "In Villach brennt es". Dann schrillten die Sirenen.

Veröffentlicht am 9. März 2025, 13:31 / ©Leser

In Villach heulten am frühen Nachmittag des heutigen Sonntags die Sirenen. Viele Feuerwehren stehen gerade im Einsatz. Leser berichteten von Rauchschwaden in der Nähe eines Einkaufszentrums. Der Einsatz läuft gerade. Seitens der Feuerwehr heißt es, dass aktuell noch kein “Brand aus” gegeben werden kann.

#Update 14 Uhr

Es fahren noch immer Feuerwehren zum Einsatzort. Der Einsatz läuft noch, es raucht jedoch nicht mehr. Die Feuerwehren starten den Löschangriff auch vom Dach aus. Schaulustige befinden sich ebenfalls vor Ort, die die Feuerwehren behindern.

©Leser | Über Villach steigen Rauchschwaden auf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2025 um 14:15 Uhr aktualisiert