Großbrand in Villach: Nun ist klar, wo Feuer ausbrach

Ein Brand eines Firmengebäudes in Villach hat Sonntagmittag zu einem Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren geführt. Wir haben berichtet.

120 Feuerwehrleute kämpften gegen Flammen

Rund 120 Feuerwehrleute löschten die Flammen, hieß es von der Hauptfeuerwache Villach zur APA. Am Außengelände der Firma waren Reifen in Brand geraten. Dies führte zu einer massiven Rauchentwicklung. Am Nachmittag war das Feuer unter Kontrolle und es wurde noch nach Glutnestern gesucht. Es gab keine Verletzten.

Verwaltungstrakt wurde gerettet

Die neun beteiligten Feuerwehren bekämpften die Flammen mit schwerem Atemschutz sowie einer Drehleiter. Der Verwaltungstrakt des Unternehmens wurde gerettet, die Lagerhalle wurde aber aufgrund des Rußes stark in Mitleidenschaft gezogen. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.

