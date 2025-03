Parkplatzabzocke in Wien: Neue Firmen, alte Maschen

Veröffentlicht am 9. März 2025, 16:05 / ©Screenshot ORF ON: "Wien heute"

In einer kleinen Gasse in der Donaustadt erleben Autofahrer weiterhin unerwartete Zahlungsaufforderungen. Wer dort nur kurz wendete oder parkte, erhält plötzlich eine Forderung über mehrere hundert Euro. Wird nicht gezahlt, folgt die Drohung einer Besitzstörungsklage. Bis vor Kurzem war dafür eine bestimmte Firma bekannt, die nun durch eine Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gestoppt wurde. Doch mittlerweile agieren an derselben Adresse neue Firmen mit demselben Geschäftsmodell.

ÖAMTC sieht deutliche Hinweise auf Verbindung

Laut einem Bericht des „Falter“ sind zwei neue Unternehmen an der alten Adresse aktiv. Sie verschicken erneut Zahlungsaufforderungen und Klagsdrohungen. Der ÖAMTC vermutet eine Verbindung zur früheren österreichischen Firma. ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer erklärte in „Wien heute“, dass es deutliche Hinweise auf einen Zusammenhang gebe. Er begründete dies damit, dass an den gleichen Orten nach dem gleichen Muster vorgegangen werde. Sogar die Schreibfehler in den verwendeten Adressen seien identisch. Auch bei früheren Fällen zeigte sich, dass hinter neuen Namen oft dieselben Gesellschafter oder Geschäftsführer stehen.

Unternehmer weist Verdacht zurück

Der Name eines Wiener Unternehmers fällt in diesem Zusammenhang immer wieder. Laut ÖAMTC könnte er mit den neuen Firmen in Verbindung stehen, da er eine eigene Firma an derselben polnischen Adresse betreibt. Sein Anwalt weist diese Vermutungen zurück. Der Mandant sei weder direkt noch indirekt an den neuen Unternehmen beteiligt und habe dort auch keine Organstellung inne, wie der „ORF“ berichtet.

Gesetzeslücke ermöglicht Abzocke

Laut ÖAMTC gibt es nicht nur in der Donaustadt, sondern in mehreren Teilen Wiens ähnliche Fälle. Die Unternehmen erzielen mit dieser Methode teils Millionenbeträge, ohne dabei gegen geltendes Recht zu verstoßen. Denn die Besitzstörungsklage ist rechtlich schwer anfechtbar. Die Gerichte geben solchen Klagen häufig statt. Um dieser Praxis Einhalt zu gebieten, fordert der ÖAMTC eine Gesetzesänderung und klarere Beschilderung.