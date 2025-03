Waldbrand im Rax-Schneeberg-Gebiet unter Kontrolle

Seit Samstag kämpften Hunderte Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand in Schwarzau im Gebirge. Am Sonntagnachmittag konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und auf etwa acht Hektar begrenzt werden. „Die Einsatzkräfte mussten oft auf allen Vieren zu den einzelnen Glutnestern hinaufkriechen, und das mit bis zu 18 Kilo schwerer Ausrüstung“, berichtete Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber. Dennoch gab es nur leichte Verletzungen.

Großeinsatz mit Hubschraubern und Spezialkräften

Das Feuer brach am Samstagvormittag in Schwarzau aus, vermutlich durch ein brennendes Fahrzeug. Durch starken Wind griffen die Flammen rasch auf den Wald über. Neben den lokalen Feuerwehren wurden auch Katastrophenhilfszüge, der Flugdienst und der Sonderdienst Waldbrand des Landesfeuerwehrkommandos alarmiert. Am Samstag waren bis zu 340 Feuerwehrleute und fünf Hubschrauber im Einsatz, am Sonntag noch 320 Kräfte und drei Hubschrauber.

Schwierige Bedingungen für die Feuerwehr

Die Löscharbeiten waren besonders kräftezehrend. Steiles Gelände, starke Winde und ausgetrocknete Föhrenwälder erschwerten die Arbeit der Einsatzkräfte. Laut Huber ist an ein Einsatzende ist noch nicht zu denken. In der Nacht auf Montag bleibt eine Brandwache vor Ort. Am Montag sollen die Löscharbeiten mit reduziertem Personal fortgesetzt werden.

Mikl-Leitner lobt Einsatzkräfte

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dankte den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz: „Mein Dank gilt den hunderten Kameradinnen und Kameraden, die an diesem Wochenende im Raxgebiet unter extrem schwierigen Bedingungen gegen den Waldbrand ankämpfen.“ Sie erinnerte an den verheerenden Brand in Hirschwang 2021 und rief zur Achtsamkeit in Wäldern auf.

Trockenheit führt zu steigender Brandgefahr

Nicht nur in Schwarzau kam es zu Bränden. Durch die anhaltende Trockenheit gab es am Wochenende in mehreren Regionen Österreichs kleinere Flur- und Waldbrände. In verschiedenen Bezirken wurden bereits Waldbrandverordnungen in Kraft gesetzt – einige Wochen früher als in den vergangenen Jahren. Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung: Brände sofort melden, statt selbst zu löschen. (APA/red. 9. 3. 2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2025 um 17:21 Uhr aktualisiert