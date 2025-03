Heimatwerk kurz vor dem Aus: „Suchen dringend Nachfolger mit Herz“

Des Ehepaar Opetnik möchte sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.

9. März 2025

Seit 1953 ist das Kärntner Heimatwerk die Adresse wenn es um originale Tracht geht. Seit 2006 ist Ewald Opetnik als Geschäftsführer tätig und seit 2016 gehört das Unternehmen seiner Familie. „Meine Frau Elisabeth und ich haben unsere Seele und unser Herzblut in das Unternehmen gesteckt, aber nun ist es an der Zeit zu gehen. Ich werde heuer 70 Jahre alt und möchte noch etwas Urlaub machen und das Leben genießen“, erzählt Optenik im Interview mit 5 Minuten.

Nachfolger-Suche geht bis nach Bayern

Wenn man mit dem Geschäftsmann spricht, spürt man 20 Jahre Erfahrung und vor allem die Liebe und Hingabe zur Tracht. Begonnen bei der Stoffauswahl, wobei nur heimische Stoffe verwendet werden bis hin zum Know-How über die verschiedensten Schnürarten weiß Opetnik alles. Das Einzige, was er nicht weiß: Wie es nun mit seinem geliebten Unternehmen weitergehen soll. „Wir haben über ein Jahr lang händeringend nach einem Nachfolger gesucht. Dabei haben wir die Fühler sogar bis nach Bayern ausgestreckt und unsere Lieferanten befragt – leider wurde niemand gefunden.“

Was muss der Nachfolger können?

Was ein geeigneter Nachfolger mitbringen müsste? Darauf hat Opetnik eine klare Antwort: „Man muss natürlich wissen, wie es im Verkauf läuft und sich trauen, etwas zu investieren, aber viel wichtiger, ist die Liebe zur Tracht und ein Herz am richtigen Fleck. Wenn man diese Tradition, diese Handwerkkunst, den Spirit nicht lebt, dann kann man sie auch nicht verkaufen“. Für Starthilfe wäre übrigens gesorgt: „Wir haben ein wunderbares Team aus hervorragenden Mitarbeitern, die top ausgebildet sind – solche Fachleute sind wirklich schwer zu finden – auf sie kann man wirklich stolz sein. Meine Frau würde sich außerdem noch einige Monate zur Verfügung stellen, um unseren Nachfolgern den Einstieg sanft zu ermöglichen.“

„Hoffe noch auf ein Wunder“

Der bisherige Misserfolg stimmt den Kärntner Trachtenexperten zuweilen sehr traurig: „Es stecken so viele Emotionen dahinter. Ich hoffe wirklich noch auf ein Wunder. Sollte es wirklich nicht klappen, möchte ich mich für das Vertrauen aller Trachtengruppen und Kunden bedanken und auch beim Land Kärnten, bei der ARGE Volkskultur, für eine hervorragende Zusammenarbeit. Es war eine schöne Zeit.“ Bis ein Nachfolger gefunden wird, läuft in den Heimatwerk-Filialen in Villach und Klagenfurt bereits ein großer Abverkauf.

Nachfolger – bitte hier melden! Kontakt: Ewald Opetnik Telefonnummer: +43 664 40 27 109 oder +43 463 555 75 21 Mail: [email protected] Interessenten werden zu einem persönlichen Treffen eingeladen!