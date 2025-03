Der Stadtpark wird zur Kunstbühne: LichtStrauss ab März

Pünktlich zum Frühlingsbeginn startet das Kunstprojekt „LichtStrauss“ von Victoria Coeln im Wiener Stadtpark. Im Auftrag von Johann Strauss 2025 Wien verwandelt die Künstlerin den Park in ein drei Hektar großes Licht- und Medienkunstwerk. Inspiriert von den Frauenfiguren aus Strauss’ Operetten, beschäftigt sich die Ausstellung mit der Frage nach der Sichtbarkeit und Selbstbestimmung von Frauen in der heutigen und vergangenen Zeit. Sieben Künstlerinnen unserer Zeit, darunter Özlem Bulut und Aida Loos, präsentieren ihre Werke, die mit Augmented Reality erlebbar sind.

Virtuelle und reale Welten verschmelzen

LichtStrauss verschmilzt virtuell und real: In den Nächten von 21. März bis 25. Mai verschönern Chromotope, von Coeln entworfene Lichträume, den Stadtpark. Besucher können die Lichtkunst mit ihren Smartphones erleben – ohne App, durch Augmented Reality. An drei Eingängen des Parks werden die Besucher von Blumenornamenten empfangen, die die sieben Frauenfiguren symbolisieren. Diese können virtuell nach Hause geholt werden, um dort mit einer neuen Version des „Frühlingsstimmenwalzers“ aktiviert zu werden.

Das Licht als künstlerisches Ausdrucksmittel

Victoria Coeln erklärt, dass das Licht für sie das präziseste Mittel sei, um Räume, Zeiten und Rollen zu verschränken. Ihre Kunst transformiert die Wirklichkeit und verbindet reale mit virtuellen Elementen. Sie hat für jede der sieben Künstlerinnen Chromotope entwickelt, die sowohl in der realen Parklandschaft als auch in virtuelle Räume übertragen werden. „Licht wirkt im Kleinsten und im Großen gleichermaßen“, betont Coeln.

Gesellschaftliche Reflexion im öffentlichen Raum

„LichtStrauss2 ist mehr als nur ein Kunstwerk – es ist eine gesellschaftliche Reflexion. Es verbindet die historische Strahlkraft von Strauss’ Operetten mit den Ausdrucksformen und Stimmen von herausragenden Künstlerinnen der Gegenwart. Roland Geyer, Intendant des Projekts „Johann Strauss 2025 Wien“, hebt hervor, dass dieses Kunstwerk nicht nur die Vergangenheit ehrt, sondern auch eine Brücke in die Zukunft schlägt. Damit wird die Tradition von Strauss weitergedacht und gleichzeitig eine wichtige gesellschaftliche Diskussion angestoßen.

Sichtbarkeit und Stimme: Die Bedeutung von Kunst

Tamara Ehs, Demokratieforscherin, betont in ihrer Rede, dass das Recht, zu sprechen, eine Form von Reichtum darstellt. In einer demokratischen und feministischen Gesellschaft geht es darum, dass jeder eine Stimme bekommt, um in der Geschichte Spuren zu hinterlassen. „Wer gehört wird und wer nicht, definiert den Status quo unserer Gesellschaft“, sagt Ehs. Frauen, die in der Vergangenheit oft nur im privaten Bereich gesehen wurden, bekommen durch Kunst und Medien wie „LichtStrauss“ nun auch ihre öffentliche Sichtbarkeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2025 um 18:48 Uhr aktualisiert