Von Star Wars bis James Bond: Polizisten touren durch die Steiermark

Mit einem neuen Programm und insgesamt vier Konzerten startet die Polizeimusik Steiermark ihre neue Tour quer durchs Bundesland. Dabei beabsichtigt ausgerechnet das Orchester der Polizei eine Entführung des Publikums – nämlich in die Welt der großen Filmklassiker. Bereits in einer Woche startet die Tour durch die Bezirke Weiz, Liezen und Murau bis hin zum großen Konzerthighlight im Grazer Congress. Der Vorverkauf läuft – Tickets sind noch (vereinzelt) via Ö-Ticket erhältlich.

Polizisten bespielen vier Bühnen in der Steiermark

Nur wenige Tage nach der 97. Oscar-Verleihung in Los Angeles steht das nächste Highlight am Programm. Der Schauplatz: Insgesamt vier Bühnen in der wunderschönen Steiermark. Denn nach dem begeisterten Publikumszuspruch im Vorjahr bringt die Polizeimusik Steiermark im heurigen Jahr Hollywood-Flair bis nach Graz. Unter dem Motto „Sounds of Hollywood“ setzt das Polizei-Orchester dabei auf ein neues musikalisches Thema. Ob epische Klänge aus Star Wars, mitreißende Abenteuer-Melodien von Indiana Jones oder die ikonischen Töne aus James Bond – Musikbegeisterte dürfen sich auf unvergessliche Soundtracks und Gänsehautmomente aus der Film- und Kinowelt freuen.

Großes Finale im Grazer Congress

Dabei kündigt Kapellmeister Christoph Grill auch die ein oder andere Überraschung für das große Finale im Grazer Stefaniensaal an. „Filmmusik ist weit mehr als nur ein Begleiter von Bildern. Sie ist Emotion, Spannung und pure Magie“, so der Vollblutmusiker und Dirigent des Orchesters in Vorfreude auf die Konzertreihe. Gemeinsam mit den rund 65 Musikerinnen und Musikern versteht er sich als kultureller Botschafter zwischen Polizei und den Menschen in der Steiermark. „Wir freuen uns schon richtig darauf, diese unsterblichen Melodien nach monatelangen Vorbereitungen und Proben nun endlich live auf die Bühnen der Steiermark zu bringen“, so Grill eine Woche vor dem Start der Konzertreihe.

©LPD Steiermark/Martinelli | Polizeisprecher Markus Lamb führt auch heuer wieder durch das Programm ©LPD Steiermark/Martinelli | Das Orchester der Polizeimusik Steiermark freut sich auf die Konzerthighlights des Jahres ©LPD Steiermark/Martinelli | Kapellmeister Christoph Grill dirigiert die 65 Musikerinnen und Musiker der Polizei ©LPD Steiermark/Martinelli | Unvergessliche Soundtracks aus der Filmmusik warten heuer auf das Publikum ©LPD Steiermark/Martinelli | Bereits im Vorjahr gastierte die Polizeimusik mit einem bunten Programm im ausverkauften Stefaniensaal