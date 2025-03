Erster Weltcup-Sieg für Truppe: Neue Karriere startet erfolgreich

Gestern verkündet sie noch in einem Ö3-Interview, dass sie ihre Riesentorlauf-Karriere an den Nagel hängt (wir haben berichtet) und schon heute glänzt sie wortwörtlich mit einer Medaille in der Hand: Die gebürtige Villacherin Katharina Truppe holte sich heute in Aare ihren ersten Weltcup-Slalom. Dank Katharina Liensbergers zweitem Platz können die ÖSV-Läuferinnen einen Doppelsieg bejubeln.

Jubel aus der Heimat

Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch teilt via Facebook stolz: „Wahnsinn!!! Unsere Katharina Truppe gewinnt ihren ersten Slalom! Herzliche Gratulation aus der Heimat! Ganz Finkenstein ist stolz auf dich!“ und auch in den Kommentaren hagelt es Glückwünsche und Gratulationen.