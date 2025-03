Sturm Graz gewinnt Derby: Bundesliga-Meister schlägt GAK

Am heutigen Sonntag trafen die beiden Grazer Fußballvereine, der GAK und Sturm Graz, in der Merkur Arena aufeinander. Einlass war um 15.30 Uhr, der Anpfiff für das Graz Derby war für 17 Uhr geplant. Aufgrund eines medizinische Notfalles aber, welcher sich kurz vor Spielbeginn ereignete, verschob sich dieser nach hinten. Ein Mann brach in der Merkur Arena zusammen, Sanitäter und auch Landesrat Karlheinz Kornhäusel – der auch beim Spiel war – leisteten Erste Hilfe und führten Reanimationsmaßnahmen durch. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Erste Spielhälfte verlief torlos

Um 17.15 Uhr (15 Minuten später, als geplant) gab es dann den Anpfiff. Der amtierende Bundesliga-Meister Sturm ist bei den vergangenen fünf Derbys als Sieger vom Feld gegangen und steht an der Spitze der Tabelle. Der GAK hingegen liegt an vorletzter Stelle der Tabelle. Das heutige Bundesligaspiel verläuft ohne Auswärtsfans. Mehr dazu hier: Nach Ausschreitungen beim Cup-Derby in Graz: Worauf Sturm verzichtet. In der ersten Spielhälfte gab es zwei Gelbe Karten (Lichtenberger und Maderner), aber kein Tor wurde geschossen.

Spannende zweite Spielhälfte

Das erste Tor des Spiels feierte der GAK. In Spielminute 78 gelang Perchtold der entscheidende Treffer und die Roten gingen damit in Führung. Kurz danach folgte das zweite Tor, diesmal für die Schwoarzn – Sturm holt auf. Nach einer Flanke von Johnston landet Kiteishvili mit einem Kopfschuss den entscheidenden Treffer. Es folgte eine Gelb-Rote Karte für Marco Perchhold eine Rote Karte für GAK-Trainer Rene Poms. Yalcouye gelinkt ein weiterer Treffer für die Schwoazn und damit geht Sturm Graz mit einem 2:1 in Führung. Und so endet das Spiel auch. Obwohl der GAK den ersten Treffer landete, schaffte Sturm es aufzuholen und der Bundesliga-Meister geht somit als Sieger vom Spielfeld.

