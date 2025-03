Kollision: Mopedfahrer (16) über Windschutzscheibe geschleudert

Ein 16-jähriger Mopedfahrer wurde bei einer Kollision am Sonntag in Weiz verletzt

Veröffentlicht am 9. März 2025, 19:44 / ©Montage: Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger / Canva

Gegen 15 Uhr war ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der Peesenstraße von Bachl in Richtung Weiz unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz stammender, 16-Jähriger mit seinem Moped vom Bahnweg kommend nach links in die Peesenstraße einbiegen. Dabei dürfte er den herannahenden Pkw des 35-Jährigen übersehen haben, wodurch es zu einer Kollision kam. Der 16-Jährige prallte gegen die linke Front des Pkw, wurde über die Windschutzscheibe geschleudert und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Mopedlenker wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht. Autofahrer blieb unverletzt.