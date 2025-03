Sieg für die Adler: VSV entscheidet Viertelfinale für sich

Für die Adler des VSV geht es heute in der eigenen Halle um den Ausgleich in der Serie, führt doch der HC Bozen nach drei Spielen mit 2:1. Es beginnt bereits turbulent: Beide Torhüter haben einiges zu tun. Keine Tore, aber reichlich Action: Das erste Drittel geht ohne Tor zu Ende.

Schlägerei am Eis

In der 22. Minute fällt das erste Tor für Bozen, doch in der 24. Minute gleicht der VSV dank Scherbak sofort aus. In der 25. und 26. Minute revanchiert sich der HC Bozen und wirft die Adler mit einem 3:1 mächtig zurück. In der 29. und 33. Minute fängt sich der VSV und schafft das 3:3. In der 35. Minute wird es wild auf dem Eis – wir haben berichtet. So geht ein aufregendes 2. Drittel zu Ende. Im letzten Drittel schafft der VSV in der 43. Minute das 4:3 durch Maxa und so endet das nervenaufreibende Viertelfinale. Die Adler siegen!