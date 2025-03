Unglaubliches 4:1 – KAC siegt im Viertelfinale

Gelingt den Wölfen der nächste Serien-Ausgleich gegen den Rekordmeister? Der HC Pustertal empfängt in der vierten Begegnung des ICE-Viertelfinale den EC KAC. Die Klagenfurter Rotjacken führen die Serie dank des deutlichen 6:2-Erfolgs am Freitag mit 2:1 an.

Hitzige Kämpfe im zweiten Drittel

Gleich in der 7. Minute legt der KAC dank Matt Fraser mit einem Tor vor. In Minute 18. schafft Nick Pastujov das 2:0. So endet das erste Spieldrittel. Im zweiten Drittel gibt es mehrere hitzige Zweikämpfe. John Svedberg (HCP) muss nach einem härteren Zweikampf mit Fabian Hochegger (KAC) erneut vom Eis, aber es trifft auch den Klagenfurter. Tommaso Traversa (HCP) und der KAC-Torschütze Nick Pastujov müssen ebenso für zwei Minuten die Eisfläche verlassen. In der 34. Minute fällt dann dank Nick Petersen das dritte Tor für den KAC. Diesmal kontert der HC Pustertal in der 35. Minute ebenfalls mit einem Tor. Kurz vor Ende des zweiten Drittels schafft der KAC noch das 4:1 dank Nick Petersen. Da das letzte Drittel ohne Tor verläuft, siegen die Rotjacken!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2025 um 20:17 Uhr aktualisiert