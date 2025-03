Brand in Mehrparteienhaus: Bewohner retten sich mit Leiter von Balkon

Am Sonntag, den 9. März 2025, gegen 13 Uhr brach in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Gaschurn ein Brand aus. Als die Polizei eintraf, hatten Nachbarn die Bewohner bereits mit einer Leiter über den Balkon in Sicherheit gebracht. Währenddessen loderten die Flammen bereits aus der Terrassentür des Wohnzimmers. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Atemschutztrupps und einer Drehleiter an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Trotz der raschen Löschmaßnahmen entstand erheblicher Schaden.

Wohnung unbewohnbar, mehrere Verletzte

Die betroffene Wohnung ist aufgrund der massiven Brandschäden nicht mehr bewohnbar. Auch die anderen Wohnungen im Gebäude wurden durch Feuer und Löschwasser beschädigt. Drei Bewohner sowie drei Feuerwehrkräfte wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Bludenz zu weiteren Untersuchungen eingeliefert. Die Rettungskräfte waren mit insgesamt 15 Sanitätern und einem Notarzt im Einsatz.