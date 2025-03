23.000 Euro Landesförderung für Wirtschaftsverein Völkermarkt

Veröffentlicht am 9. März 2025, 20:50 / ©Büro LR Schuschnig/Habich

Damit wird die Fortführung zahlreicher Maßnahmen zur Belebung der Völkermarkter Innenstadt und zur Stärkung der regionalen Wirtschaft gesichert. „In Zeiten der Globalisierung und des zunehmenden Internethandels haben es unsere Betriebe alles andere als leicht. Daher braucht es gezielte Impulse für die heimische Wirtschaft, um Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region zu erhalten“, so Schuschnig.

Regionale Initiative

Der „Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt“ ist eine regionale Initiative mit aktuell 73 Mitgliedsbetrieben aus verschiedenen Branchen, mit dem gemeinsamen Ziel, die Innenstadt zu beleben und Völkermarkt als attraktiven Standort weiterzuentwickeln. Neben der Organisation von Events liegt der Fokus auf der Förderung des regionalen Handels, der Unterstützung lokaler Gastronomiebetriebe und der Belebung des Hauptplatzes durch Märkte und Veranstaltungen. „Es sind die Unternehmer vor Ort, die am besten wissen, was die Region braucht. Es ist mir daher ein großes Anliegen, eben jene zu unterstützen“, so der Landesrat.

Zahlreiche Projekte für das Jahr 2025 geplant

Auch für das Jahr 2025 hat der Verein wieder zahlreiche Projekte geplant: Neben bewährten Veranstaltungen wie dem Völkermarkter Faschingsumzug, dem Wirtefest, dem Stadtfest und dem Nikolomarkt wird es heuer erneut den Theaterwagen Porcia sowie den VölkerMARKT-Bus inklusive Stadtführungen geben. Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung der regionalen Gastronomie und der Kulinarik, etwa durch das Weinfest Wine & More, das European Street Food Festival sowie durch gezielte Werbemaßnahmen. Zusätzlich werden Digitalisierungsoffensiven vorangetrieben, darunter die Neugestaltung der Website, die Weiterentwicklung des Gutschein-Systems und die Verknüpfung mit regionalen Online-Plattformen.

Besonderes Augenmerk: Innenstadtbelebung mit neuen Konzepten

Ein besonderes Augenmerk gilt der Innenstadtbelebung mit neuen Konzepten für Märkte und Einkaufserlebnisse. „Bereits seit 2005 stärkt der Wirtschaftsverein mit seinen Initiativen nicht nur die Betriebe in Völkermarkt, sondern auch das gesellschaftliche Leben und damit die Lebensqualität der gesamten Region. Ich freue mich, dass wir mit dieser Förderung einen Beitrag zur positiven Entwicklung in Völkermarkt leisten können“, so Schuschnig abschließend.