Motorradunfall in Tirol: 25-Jähriger schwer verletzt

Veröffentlicht am 9. März 2025, 21:05 / ©pexels.com: Caner Demiroğlu

Am Sonntag, den 9. März 2025, gegen 14 Uhr kam es auf der Risstalstraße in Hinterriß zu einem schweren Motorradunfall. Ein 25-jähriger Deutscher aus München war mit einer Gruppe unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor. Sein Vorderrad prallte gegen die Bordsteinkante des Brückengeländers, woraufhin er stürzte.

Ersthelfer und Rettungskräfte im Einsatz

Passanten leisteten sofort Erste Hilfe, bevor die alarmierten deutschen Rettungskräfte eintrafen. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Motorradfahrer per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Murnau geflogen. Die Risstalstraße blieb während der Unfallaufnahme einspurig befahrbar, größere Verkehrsbehinderungen gab es nicht. Die Feuerwehren Vorderriß und Fall waren mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Auch eine Polizeistreife übernahm die Absicherung und Dokumentation des Unfallgeschehens.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2025 um 21:12 Uhr aktualisiert