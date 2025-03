Wochenstart mit Regen: So wird das Wetter am Montag in Österreich

Der Montag beginnt laut GeoSphere Austria mit durchziehenden Wolkenfeldern und örtlichen Regenschauern. Besonders in Osttirol und Kärnten kann es zeitweise länger regnen. Im Laufe des Tages verlagert sich der Niederschlag in Richtung Norden, verliert jedoch zunehmend an Intensität. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 2000 Metern.

Föhn sorgt für lebhaften Wind

Bis zum Nachmittag weht der Wind aus südlichen Richtungen und erreicht in den typischen Föhntälern an der Alpennordseite teils kräftige Böen. Im weiteren Tagesverlauf flaut er ab und dreht allmählich auf West. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden zwischen minus 2 und plus 8 Grad. Tagsüber werden Höchstwerte von 10 bis 20 Grad erreicht. Während es im Süden durch den Regen etwas kühler bleibt, sorgt der Föhn im Norden für mildere Bedingungen.