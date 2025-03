Mild, aber wechselhaft: So wird das Wetter in der Steiermark

In der Oststeiermark und im Mürztal zeigt sich am Morgen noch die Sonne, während es in anderen Landesteilen bereits bewölkt ist. Von Südwesten setzt leichter Regen ein, der sich langsam ausbreitet. Im Oberen Murtal hält er sich bis in den Nachmittag, während es andernorts schon wieder trockener wird. Die Wolken lockern im Tagesverlauf zunehmend auf, sodass sich vielerorts noch sonnige Phasen ausgehen.

Sonne am Nachmittag

Der Wind kommt aus Südwest und macht sich nicht nur in höheren Lagen bemerkbar. Auch in den Tälern und Niederungen frischt er zeitweise kräftig auf. Durch die föhnige Strömung bleibt es bereits in der Früh frostfrei. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf Werte zwischen 11 und 18 Grad. Während der Vormittag noch vielerorts von Wolken geprägt ist, bessert sich das Wetter am Nachmittag. Die letzten Schauer ziehen ab, und besonders in den westlichen Landesteilen zeigt sich die Sonne wieder.