Auto überschlägt sich in Ebenthal: Lenker schwer verletzt ins Klinikum geflogen.

Veröffentlicht am 9. März 2025, 22:19

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Radsberger Straße in Ebenthal zu einem schweren Unfall. Ein 27-jähriger Deutscher verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet von der Straße, überschlug sich und kam schließlich auf einem angrenzenden Acker am Dach zum Stillstand.

Ersthelfer rettet den Fahrer

Ein zufällig anwesender Ersthelfer reagierte sofort und zog den verletzten Mann aus dem Wrack. Er brachte ihn in die stabile Seitenlage, bevor die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Kurz darauf übernahm das Team des Notarzthubschraubers C11 die Erstversorgung. Anschließend wurde der 27-Jährige mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Totalschaden

Die Freiwillige Feuerwehr Radsberg war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Sie stellten das Unfallfahrzeug wieder auf die Räder, bevor es von einem Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen wurde. Das Auto wurde bei dem Überschlag so stark beschädigt, dass ein Totalschaden entstand. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.