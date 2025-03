Langjähriger Regisseur nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben

Fast überall, wo ORF Sport in den vergangenen Jahren draufstand, steckte Werner Mitterer dahinter. Er war langjähriger Regisseur beim Spartensender des österreichischen Rundfunks – und obwohl er nicht im Mittelpunkt des Interesses stand, war er doch beliebt bei den Zusehern. Nun ist er am Samstag, 8. März 2025, „nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben“, berichtet das ORF Sport-Team auf Facebook.

„Mein Herz ist schwer…“

Nach zahlreichen Vienna City Marathons, Skiflug-WMs und Nordischen Weltmeisterschaften, bei denen er Regie geführt hat, hat er im 62. Lebensjahr endgültig und für immer seine Augen geschlossen. Und die Trauer ist groß, wie die Kommentare zeigen. „Mein Herz ist schwer. Du warst der beste Regisseur, hast mich vom ersten Casting bis zur letzten Sendung begleitet und warst ein Mensch voll Herz und Authentizität“, schreibt etwa eine ehemalige Moderatorin des ORF.

„Alles einfach viel zu früh…“

„Es ist so unfassbar traurig. Mögest du in einer anderen Welt nun Regie führen“, heißt es etwa in den Kommentaren des Facebook-Postings. „Alles einfach viel zu früh…“, meint eine weitere Frau. Ein Mann wiederum gedenkt Mitterer so: „Ruhe in Frieden lieber Mitti, ein toller Mensch ist gegangen aber die Erinnerung wird bleiben.“