Schlimmeres verhindert: Spaziergänger (47) entdeckte Flammen

In der Steiermark kam es zu einem Balkonbrand.

In der Steiermark kam es zu einem Balkonbrand.

Veröffentlicht am 10. März 2025, 07:05 / ©FF Radenthein

Gegen 19.45 Uhr bemerkte ein 47-jähriger Spaziergänger, welcher zufällig am Haus vorbeiging, ein Knistern und Flammen am Balkon des Hauses. Er alarmierte sofort die Einsatzkräfte und wartete vor Ort auf deren Eintreffen. Dank seines raschen Handelns konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen und bereits um 20.10 Uhr „Brandaus“ geben. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.