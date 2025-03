Bürokratie-Wahnsinn ade? Diese Änderungen kommen jetzt in Österreich

Bereits in ihrer ersten Woche krempelt die neue Ampel-Regierung so einiges in Österreich um. Zuletzt ging es um die Abschaffung der Bildungskarenz. (Mehr dazu hier: Ab 1. April: Diese Förderung wird jetzt abgeschafft.) Nun präsentierte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) ein umfangreiches Entlastungspaket für Klein- und Mittelbetriebe (KMU) – vor allem der aufwendigen Bürokratie wird es an den Kragen gehen. Wir haben in diesem Artikel sämtliche Maßnahmen für euch aufgelistet.

Mittelstandspaket präsentiert

„Unsere Klein- und Mittelbetriebe, sowohl die Unternehmerinnen und Unternehmer als auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sind unverzichtbar für den Erhalt von Arbeitsplätzen, Wohlstand sowie eines starken Mittelstandes in Österreich. Wir setzen daher mit dem Mittelstandspaket erste notwendige Schritte am Weg, Österreich zurück auf die Überholspur zu bringen“, so der neue Wirtschaftsminister.

So viele Klein- und Mittelbetriebe gibt es in Österreich

Und die Zahlen sprechen für sich: 579.500 Klein- und Mittelbetriebe gibt es in Österreich – das sind 99,7 Prozent aller Unternehmen. Sie sichern 2,5 Millionen Arbeitsplätze und bilden 58 Prozent aller Lehrlinge (rund 53.700 Personen) aus. Mit einer Bruttowertschöpfung von 168 Milliarden Euro sind sie das „Rückgrat der österreichischen Wirtschaft“.

Diese Maßnahmen kommen noch heuer Abschaffung der Beleg-Ausdruckpflicht: Betriebe werden für Beträge bis 35 Euro keinen Beleg mehr ausdrucken müssen. Das spart Papier, reduziert Kosten und entlastet vor allem kleinere Unternehmen und den Handel.

Erhöhung der Basispauschalierung in zwei Schritten: Die Grenze für die Basispauschalierung angehoben: 2025 auf 320.000 Euro (13,5 %), 2026 auf 420.000 Euro (15 %). Das bedeutet weniger Bürokratie, weniger Verwaltungsaufwand und eine spürbare Entlastung für Klein- und Mittelbetriebe.

in zwei Schritten: NoVA-Befreiung für Transporter: Ab 1. Juli 2025 fällt die Normverbrauchsabgabe (NoVA) für alle leichten Nutzfahrzeuge (N1) weg. Das macht Firmenwagen und Transporter günstiger und senkt die Kosten für Betriebe.



Weitere Schritte folgen ab 2026 und 2027 Vereinfachung von Betriebsübergaben

Erhöhung des Gewinnfreibetrags von 33.000 auf 50.000 Euro

Digitalisierung der Unternehmensgründung

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

Entrümpelungen im Bereich des Betriebsanlagenrechts

Hattmannsdorfer: „Das wird kein Sprint, sondern ein Marathon“

„Das Comeback von Leistung und Wettbewerb starten wir jetzt. Unser Ziel ist es, Österreichs Wirtschaft wieder auf die Überholspur zu bringen – mit weniger Bürokratie, mehr Wettbewerb und besseren Rahmenbedingungen für jene, die täglich anpacken. Das wird kein Sprint, sondern ein Marathon, aber wir setzen heute den ersten Schritt und machen uns entschlossen auf den Weg“, so Hattmannsdorfer abschließend.

©Parlamentsdirektion/Johannes Zinner Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer präsentierte kürzlich das Mittelstandspaket.