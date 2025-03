In 6 Monaten geht’s los: Woerthersee-Swim-Austria 2025 in Klagenfurt

In sechs Monaten ist es wieder so weit: Der Woerthersee-Swim-Austria geht in die achte Auflage. Die Schwimmveranstaltung, die am 5. und 6. September 2025 in Klagenfurt stattfindet, verzeichnet bereits Anmeldungen aus 24 Nationen. Besonders die Langdistanzen über 34 Kilometer und 17 Kilometer sind nahezu ausgebucht. Zudem werden auch die klassischen Distanzen über 1500 Meter, 3 Kilometer, 5 Kilometer und 10 Kilometer angeboten.

Woerthersee-Swim-Austria 2025: Top-Athleten und internationale Teilnehmer

Der Woerthersee-Swim-Austria zieht sowohl Amateurschwimmer als auch internationale Athleten an. In diesem Jahr wird unter anderem der israelische Extremschwimmer Denis Portnoi teilnehmen, der bereits eine Distanz von 100 Kilometern erfolgreich bewältigt hat. Ebenso wird die niederländische Schwimmerin Madelon Baans, die an mehreren Olympia- und Europameisterschaften teilgenommen hat, dabei sein. Der Italiener Diego Innocenti wird zum sechsten Mal die 17 km-Distanz absolvieren. Die Veranstaltung bleibt 2025 ein wichtiger Wettkampf für Open-Water-Schwimmer. Der Wörthersee dient erneut als Austragungsort für internationale Wettbewerbe.

©Woerthersee-Swim-Austria | Am 5. und 6. September 2025 wird der Woerthersee-Swim-Austria in Klagenfurt ausgetragen. ©Woerthersee-Swim-Austria | Der Woerthersee-Swim-Austria zieht sowohl Amateurschwimmer als auch internationale Athleten an

Woerthersee-Night-Swim im Strandbad Maiernigg

Am 12. Juli 2025 findet im Strandbad Maiernigg der Woerthersee-Night-Swim statt. Der Verein bietet den Teilnehmern zwei Distanzen zur Auswahl: 500 Meter und 1000 Meter. Die Veranstaltung ermöglicht es den Schwimmern, den Wörthersee bei Nacht zu erleben. Jeder Teilnehmer erhält eine Boje mit Knicklicht und beleuchtete Schwimmbojen markieren die Strecke. Nach dem Wettkampf erhalten alle Schwimmer eine Finisher-Medaille als Erinnerung.