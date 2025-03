„Geisterroaming“ und Co.: Handy kann zur Kostenfalle werden

Obwohl im Jahr 2017 die Roaming-Gebühren innerhalb der EU-Mitgliedstaaten, in Norwegen, Island und Liechtenstein abgeschafft wurden, droht auf Reisen immer noch eine teure Kostenfalle, warnt der ÖAMTC. Es gebe nämlich Ausnahmen: „Fair Use Policy, ‚Geisterroaming‘, Satellitennetzwerke oder Grenzgebiete. Reisende sollten sich vor der Abfahrt beim Mobilfunkanbieter über die Konditionen ihres Tarifs im jeweiligen Reiseland informieren und die Einstellungen entsprechend anpassen“, so ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek.

Datennutzungs-Warnung gilt nicht auf hoher See und in der Luft

Vor allem auf See und in luftigen Höhen sollte man besonders aufpassen. Eigentlich gibt es nämlich eine Kostengrenze, wie Polasek weiß: „Dieser Schutzmechanismus trennt bei erreichten Roaming-Kosten in Höhe von knapp 60 Euro an Land die Mobilfunk-Verbindung.“ Aber: „Diese Warnung für mobile Datennutzung gilt jedoch nicht immer automatisch und auch nicht in der Luft und auf hoher See.“ Daher sollte man sowohl bei Kreuzfahrten oder sonstigen Schiffreisen und im Flugzeug den Flugmodus aktivieren. „Sonst“, so Polasek, „könnte sich das Smartphone unbemerkt in ein teures Satellitennetzwerk einwählen.“ Roaming-Reisepakete, die man speziell dazu bucht, gelten ebenfalls nur an Land.

Übermäßige Roaming-Nutzung könnte teuer werden

Achtung auch beim generellen Verbrauch im Ausland. Durch die „Fair Use Policy“ sind Mobilfunkbetreiber gegen die permanente Roaming-Nutzung im EU-Ausland abgesichert. Das Internet muss nämlich vorwiegend im Inland genutzt werden. Nutzt man den Anschluss nun aber überwiegend im EU-Ausland, kann tatsächlich ein Aufschlag verrechnet werden. „Im Ausland sollte man daher seinen aktuellen Verbrauch beobachten – das kann man über die Webseite des Mobilfunkbetreibers oder mittels eigener App“, weiß die Expertin.

„Geisterroaming“ als Problem

Zu einem weiteren Problem könnte so genanntes „Geisterroaming“ werden. Das kann vor allem außerhalb der EU bzw. nahe der EU-Außengrenzen böse Überraschungen bringen. Von „Geisterroaming“ spricht man übrigens dann, wenn die mobile Datenverbindung zwar deaktiviert ist, im Hintergrund aber über eine passive LTE-Verbindung weiter Daten übertragen werden. Diese Datenmenge kann sich daraufhin summieren und wiederum hohe Kosten verursachen.

Das raten die ÖAMTC-Experten für die Handynutzung: „Geisterroaming“ lässt sich vermeiden, indem man im Ausland die Netzqualität am Handy umstellt oder Roaming komplett sperrt.

Roaming ebenfalls an der Grenze zu einem Nicht-EU-Land (Beispiel: zwischen Vorarlberg und der Schweiz) ebenfalls deaktivieren

Sinnvoll: Netzauswahl manuell einstellen, damit eine Verbindung mit einem anderen Netz nicht möglich ist

bei Reisen in außereuropäische Länder noch vor dem Abflug Roaming und mobile Daten deaktivieren

Sprachbox vor der Reise in ein außereuropäisches Land ebenfalls deaktivieren

Flugmodus auf hoher See und im Flugzeug aktivieren

